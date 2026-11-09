Sol Parti, Aliağa'daki HABAŞ patlamasını işçi katliamı saydı, AKP'yi sorumlu tuttu - Son Dakika
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Sol Parti, Aliağa'daki HABAŞ patlamasını işçi katliamı saydı, AKP'yi sorumlu tuttu

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Sol Parti, Aliağa\'daki HABAŞ patlamasını işçi katliamı saydı, AKP\'yi sorumlu tuttu
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Sol Parti, İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybeden işçiler için yaptığı açıklamada olayı 'işçi katliamı' olarak nitelendirdi. Parti, sorumlunun sermaye düzeni, patronlar ve AKP iktidarı olduğunu savundu.

(ANKARA) - Sol Parti'den Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaşananlar bir iş kazası değil, göz göre göre gelen bir işçi katliamıdır. Sorumlusu, emeği ucuzlatan, insan hayatını kar hesabına indirgeyen bu sermaye düzenidir" denildi.

Sol Parti'den Aliağa'da meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Güne, İzmir Aliağa'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin acı haberiyle başladık. HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan katliamı lanetliyoruz. Saatler ilerledikçe artan can kayıplarıyla kahroluyoruz. Yitirilen her bir can, ardında gözü yaşlı aileler, eşler, çocuklar, anne babalar ve yarım kalmış hayatlar bırakıyor" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabah evinden geçim derdiyle yola çıkan emekçilerin ailelerine akşam ölüm haberleri düşüyor. Ölüm, bir kez daha işçilerin evinin kapısını çalıyor. Türkiye, gün aşırı işçilerin çalışırken ölmek zorunda kaldığı bir ülke olmaya devam ediyor. Madencisi, fabrika işçisi, inşaat emekçisi... Ölüm, emekçilerin çalıştıkları her alanda, her an yüzleşmek zorunda bırakıldıkları bir gerçekliğe dönüşmüş durumda. Ancak bu tabloyu sıradanlaştırmayacak, kanıksamayacağız. Bu bir kader değildir. Normalleştirmeyeceğiz, alışmayacağız, kabullenmeyeceğiz.

Yaşananlar bir iş kazası değil, göz göre göre gelen bir işçi katliamıdır. Sorumlusu, emeği ucuzlatan, insan hayatını kar hesabına indirgeyen bu sermaye düzenidir. Sorumlusu, kar hırsıyla işçilerin yaşamını hiçe sayan patronlar ve onları koruyan, gerekli önlemleri almayan, denetim görevini yerine getirmeyen AKP iktidarıdır, kapitalist düzendir. İşçilerin yaşam hakkını patronların insafına bırakan bu düzen değişmeden iş cinayetleri son bulmayacaktır."

Kaynak: ANKA
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