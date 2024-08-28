SOLOTÜRK, İstanbul semalarında zafer bayramı için prova uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SOLOTÜRK, İstanbul semalarında zafer bayramı için prova uçuşu gerçekleştirdi

SOLOTÜRK, İstanbul semalarında zafer bayramı için prova uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için İstanbul semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK pilotları, Yenikapı semalarında çeşitli manevralar yaparak 30 dakika süren uçuşu gerçekleştirdi. Birçok kişi ise cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntüledi.

28.08.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için İstanbul semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK pilotları, Yenikapı semalarında prova uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren uçuşu ilgiyle takip eden birçok kişi o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yıllardır fotoğraf makinesiyle SOLOTÜRK'ün uçuşlarını çekmeye çalıştığını söyleyen Sercan Aykut Birden, "Bunun için bütün işlerimi bıraktım buraya geldim. Gösteri harikaydı. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları bu alanda bir numara." dedi.

Her seferinde SOLOTÜRK uçuşlarını ilk defa izlemiş gibi heyecanlandırdığını belirten Semih Keskin, "Gösteriyi izledim, uçuş sırasında yapılan manevraları çok güzel buldum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cep Telefonu, istanbul, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOLOTÜRK, İstanbul semalarında zafer bayramı için prova uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
09:38 Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 21:10:45. #1.13#
SON DAKİKA: SOLOTÜRK, İstanbul semalarında zafer bayramı için prova uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement