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Soma'da 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciaya ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Soma'da 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciaya ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda iddianame düzenlendiği ve davanın Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açıldığı belirtildi.

Soma\'da 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan faciaya ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldı
25.12.2023 - 16:41,
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Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldığı bildirildi.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasının 301 madencinin ölümüyle sonuçlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlendiği ve davanın Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Manisa, Soma, Soruşturma, Politika, Güncel, Son Dakika

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