Soma'daki göçükte ölen 5 işçi için Jeoloji Mühendisleri Odası adil soruşturma istedi - Son Dakika
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Soma'daki göçükte ölen 5 işçi için Jeoloji Mühendisleri Odası adil soruşturma istedi

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Soma\'daki göçükte ölen 5 işçi için Jeoloji Mühendisleri Odası adil soruşturma istedi
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Jeoloji Mühendisleri Odası, Soma'daki İmbat Madencilik'te 5 işçinin öldüğü göçükte açılan soruşturmanın adil ve şeffaf yürütülmesini istedi. Oda, iş kazalarının kader olmadığını belirterek sorumluların tespit edilmesini ve yaptırım uygulanmasını talep etti.

(ANKARA) - Jeoloji Mühendisleri Odası, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde meydana gelen göçüğe ilişkin, "İş kazaları, ölümler, yaralanmalar ve sakat kalmalar kaçınılmaz değildir, kader hiç değildir. Ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan kazaların ezici çoğunluğunun önlenebilir olduğunu biliyoruz. İnsan-doğa odaklı bir çalışma yaşamı zorunludur ve bunun gerçekleştirilmesi mümkündür. Açılan soruşturmanın adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini, sorumluların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde 1 Ekim 2026'da meydana gelen göçük sonucu 5 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Tavan tahkimatının çökmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen kazanın ihmalden kaynaklanıp kaynaklanmadığının açığa çıkarılması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan yaşamının yalnızca istatistiklerle ifade edilir hale geldiği ülkemizde sönen hayatlar, ailelerin ve yakınlarının çaresizliği sayıların diliyle ifade edilir oldu. Çalışma yaşamı, siyasi ve idari sorumluların hesap vermediği, işverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe saymasına karşın yaptırımsız kaldığı bir sisteme dönüştürülmüştür. Bir kez daha ifade ediyoruz: İş kazaları, ölümler, yaralanmalar ve sakat kalmalar kaçınılmaz değildir, kader hiç değildir. Ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan kazaların ezici çoğunluğunun önlenebilir olduğunu biliyoruz. İnsan-doğa odaklı bir çalışma yaşamı zorunludur ve bunun gerçekleştirilmesi mümkündür.

"SORUŞTURMA ADİL VE ŞEFFAF YÜRÜTÜLSÜN"

Açılan soruşturmanın adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini, sorumluların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Göçükte hayatını kaybeden maden emekçilerini saygıyla anıyor; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm yurttaşlarımıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Yaralı maden emekçilerine ise acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: ANKA
İmbat MadencilikGüncelSomaSon Dakika

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