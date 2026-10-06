Soma\'daki göçükte ölen 5 işçi için Jeoloji Mühendisleri Odası adil soruşturma istedi

Soma'daki göçükte ölen 5 işçi için Jeoloji Mühendisleri Odası adil soruşturma istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jeoloji Mühendisleri Odası, Soma'daki İmbat Madencilik'te 5 işçinin öldüğü göçükte açılan soruşturmanın adil ve şeffaf yürütülmesini istedi. Oda, iş kazalarının kader olmadığını belirterek sorumluların tespit edilmesini ve yaptırım uygulanmasını talep etti.
(ANKARA) - Jeoloji Mühendisleri Odası, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde meydana gelen göçüğe ilişkin, "İş kazaları, ölümler, yaralanmalar ve sakat kalmalar kaçınılmaz değildir, kader hiç değildir. Ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan kazaların ezici çoğunluğunun önlenebilir olduğunu biliyoruz. İnsan-doğa odaklı bir çalışma yaşamı zorunludur ve bunun gerçekleştirilmesi mümkündür. Açılan soruşturmanın adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini, sorumluların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde 1 Ekim 2026'da meydana gelen göçük sonucu 5 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Tavan tahkimatının çökmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen kazanın ihmalden kaynaklanıp kaynaklanmadığının açığa çıkarılması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"SORUŞTURMA ADİL VE ŞEFFAF YÜRÜTÜLSÜN"
Açılan soruşturmanın adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini, sorumluların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Göçükte hayatını kaybeden maden emekçilerini saygıyla anıyor; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm yurttaşlarımıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Yaralı maden emekçilerine ise acil şifalar diliyoruz."
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