Somali'de 23 Eş-Şebab Militanı Öldürüldü
Somali'de 23 Eş-Şebab Militanı Öldürüldü

25.02.2026 00:18
Somali güvenlik güçleri, Hirşabele'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 23 militanı etkisiz hale getirdi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), Hirşabele eyaletinde 23 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

NISA'dan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ortaklarla işbirliği içinde yürütülen güvenlik operasyonlarında, Hirşabele'ye bağlı Hiraan ve Orta Şabele bölgelerinde örgüt lideri konumunda olan 4 kişinin aralarında bulunduğu 23 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Eş-Şebab üyesi militanların Hirşabele eyaletinde sivillere yönelik saldırılar planladıkları belirtildi.

Operasyonların, NISA'nın istihbarat toplama ve analiz çalışmaları sonucunda yapıldığı kaydedilen açıklamada, örgüt unsurlarının Hiiraan bölgesinde Maxas ilçesine bağlı yerleşim yerlerinde toplandığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyon sırasında Mustaf Caato olarak bilinen üst düzey bir liderin etkisiz hale getirildiği, ayrıca Orta Şabelle bölgesindeki Maxa Said yerleşiminde başka militanların da öldürüldüğü bildirildi.

Öte yandan, dün öğleden sonra biten askeri operasyonlar kapsamında Hiraan bölgesinin Moqokori ilçesinde örgüt tarafından kullanılan ve sivillere saldırıların planlandığı bir merkezin de imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu merkezin Hiraan bölgesinde halka yönelik saldırıları koordine eden önemli bir üs olduğu kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürmeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, halktan ülke güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaları istendi.

Somali'de 2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA

