Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütü Otele Saldırdı

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Somali'de Eş-Şebab terör örgütü, başkent Mogadişu'da bir otele bombalı ve silahlı saldırı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir konumda olan otele yapılan saldırı sonrası çatışma yaşandı.

Eş-Şebab örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda Hükümet Sözcüsü Farhan Muhammed Jimale, Somali polisi üst düzey komutanlarından Abdihamid Abdullahi Fanax, otelde bulunan gazeteciler ve bazı milletvekilleri de dahil çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, olayda bazı milletvekillerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Hükümet saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Eş-Şebab örgütü, saldırının sorumluluğunu üstlenirken otel çevresinden silah sesleri gelmeye devam ediyor.

Saldırıya uğrayan ve korunaklı bir bölgede bulunan otelde hükümet yetkilileri sık sık toplantı düzenliyordu.