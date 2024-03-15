Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütü Otele Saldırdı - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütü Otele Saldırdı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eş-Şebab terör örgütü, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir oteli bombalı ve silahlı saldırıyla hedef aldı. Saldırı sonucunda çatışma yaşandı ve çok sayıda kişi yaralandı. Olayda milletvekillerinin hayatını kaybettiği iddiaları da yer alıyor. Eş-Şebab örgütü saldırıyı üstlenirken, otel çevresinde silah sesleri duyulmaya devam ediyor.

15.03.2024 02:29  Güncelleme: 02:32
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Somali'de Eş-Şebab terör örgütü, başkent Mogadişu'da bir otele bombalı ve silahlı saldırı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir konumda olan otele yapılan saldırı sonrası çatışma yaşandı.

Eş-Şebab örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda Hükümet Sözcüsü Farhan Muhammed Jimale, Somali polisi üst düzey komutanlarından Abdihamid Abdullahi Fanax, otelde bulunan gazeteciler ve bazı milletvekilleri de dahil çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, olayda bazı milletvekillerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Hükümet saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Eş-Şebab örgütü, saldırının sorumluluğunu üstlenirken otel çevresinden silah sesleri gelmeye devam ediyor.

Saldırıya uğrayan ve korunaklı bir bölgede bulunan otelde hükümet yetkilileri sık sık toplantı düzenliyordu.

Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütü Otele Saldırdı - Son Dakika

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