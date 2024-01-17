Somali Hükümeti, Etiyopya Hava Yolları Uçağına Hava Sahasını Kullanma İzni Vermedi

Somali hükümeti, Somaliland'e seyir halindeki Etiyopya Hava Yolları uçağına hava sahasını kullanma izni vermedi.

Somali Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Abdinur Dahir Fidow, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopyalı diplomatik heyeti taşıdığı ileri sürülen uçağın, hava sahasını kullanma izni verilmemesinin ardından geri döndüğünü söyledi.

Bazı yerel medya kaynaklarında, Etiyopya'nın bu hafta Somaliland ile kıyı anlaşmasına nihai imzayı atacağı ve Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız olarak tanıyacağı iddiaları yer almıştı.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.