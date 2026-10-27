Somali ordusu, Bay'de en az 75 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi

Somali Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Bay bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda en az 75 militanın etkisiz hale getirildiğini, 56 militanın yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali Ulusal Ordusunun, devam eden Banooda Operasyonu kapsamında Bay bölgesindeki Burhakaba ilçesine bağlı Jameca yerleşiminde Eş-Şebab'ın mevzilerine geniş çaplı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saatlerce süren operasyon kapsamında farklı noktalarda çatışmalar yaşandığı vurgulanan açıklamada, en az 75 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, 56'sının yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, çatışmalar sırasında Eş-Şebab mensuplarının patlayıcı yüklü araçlarla Somali ordusuna ait askeri araçları hedef aldığı ve bazı araçlarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik Banooda Operasyonu'nu sürdüreceği ve örgüte destek sağlayan unsurların da hedef alınacağı vurgulandı.

Somali ordusu, 24 Ekim'de yaptığı açıklamada, Banooda Operasyonu kapsamında Bay bölgesindeki Leego yerleşimi çevresinde düzenlenen harekatta 7 Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan terör örgütü Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.