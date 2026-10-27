Somali ordusu, Bay'de en az 75 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Somali ordusu, Bay'de en az 75 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Savunma Bakanlığı, Bay bölgesindeki Burhakaba ilçesine bağlı Jameca'da Eş-Şebab'a yönelik operasyonda en az 75 militanın etkisiz hale getirildiğini, 56'sının yaralandığını açıkladı. Çatışmalarda patlayıcı yüklü araçlarla ordu araçları hedef alındı, bazı araçlar hasar gördü.

Somali Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Bay bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda en az 75 militanın etkisiz hale getirildiğini, 56 militanın yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali Ulusal Ordusunun, devam eden Banooda Operasyonu kapsamında Bay bölgesindeki Burhakaba ilçesine bağlı Jameca yerleşiminde Eş-Şebab'ın mevzilerine geniş çaplı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saatlerce süren operasyon kapsamında farklı noktalarda çatışmalar yaşandığı vurgulanan açıklamada, en az 75 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, 56'sının yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, çatışmalar sırasında Eş-Şebab mensuplarının patlayıcı yüklü araçlarla Somali ordusuna ait askeri araçları hedef aldığı ve bazı araçlarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik Banooda Operasyonu'nu sürdüreceği ve örgüte destek sağlayan unsurların da hedef alınacağı vurgulandı.

Somali ordusu, 24 Ekim'de yaptığı açıklamada, Banooda Operasyonu kapsamında Bay bölgesindeki Leego yerleşimi çevresinde düzenlenen harekatta 7 Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan terör örgütü Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA
PolitikaSomaliGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Karahan’ın para biriktirme yöntemi şaşırttı Sırrını açıkladı Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti İşte üzüntü duyduğu durum Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Uğurcan Çakır’dan Ederson için bomba yorum Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum
Japon otomotiv devinden tarihi karar Benzinli araçlara veda Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
Antalya’da görülmemiş felaket 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
09:33
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü Görenler şaşırdı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı
09:22
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
08:40
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
07:09
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 5’i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 5'i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 09:55:44. #7.13#
SON DAKİKA: Somali ordusu, Bay'de en az 75 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei