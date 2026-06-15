Somaliland, Kudüs'te Büyükelçilik Açıkladı - Son Dakika
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Somaliland, Kudüs'te Büyükelçilik Açıkladı

15.06.2026 18:41
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Somaliland, tek taraflı bağımsızlığını ilan ederek Kudüs'te büyükelçilik açtı. İsrail ile dostluk vurgulandı.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, sözde İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'te açtı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'te sözde Somaliland'ın İsrail Büyükelçiliği'nin açıldığını duyurdu.

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirrahman Muhammed Abdullahi ile sözde büyükelçilik açılışını gerçekleştirdiklerini açıklayan Saar, İsrail ile Somaliland arasındaki dostluğun sadece yönetim değil halklar arasında da olduğunu savundu.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somaliland, Kudüs'te Büyükelçilik Açıkladı - Son Dakika

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