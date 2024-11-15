Soner Arıca Lüleburgaz\'da Konser Verdi

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Şarkıcı Soner Arıca, Lüleburgaz ilçesinde öğrencilerin kendi adına düzenlediği etkinlikte şarkılarını seslendirdi.

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde TEK Güzel Sanatları Lisesi öğrencileri tarafından Soner Arıca şarkıları etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) Cahit Irgat Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler Arıca'nın şarkılarını söyledi.

Etkinliğe katılarak öğrencilere sürpriz yapan Arıca da kendi adına düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Etkinlik, yaklaşık bir saat sürdü.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Arıca'ya çiçek ve plaket verdi.

Eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem başkanlığında merkezde düzenlenen toplantıya, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, eğitim öğretim yılının ilk sürecinde yapılan faaliyetler değerlendirilerek ortak sınavlar, resmi törenler, sosyal etkinlikler, projeler, kurslar ile öğrencilerin okula devam ve devamsızlık konuları görüşüldü.