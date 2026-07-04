Hayatını kaybeden Ülkü Ocaklarının eski yöneticilerinden Soner Arın'ın cenazesi toprağa verildi.
Arın için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Arın'ın ailesinin yanı sıra, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve partililer katıldı.
Arın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Soner Arın, Ülkü Ocakları Nevşehir teşkilat başkanlığı ve Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Soner Arın Toprağa Verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?