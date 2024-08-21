Sorgun Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Sorgun Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Toplantı Yaptı

Sorgun Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Toplantı Yaptı

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sanayi esnafıyla yaptığı toplantıda projelerini anlattı. Sanayide yapacakları altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ekinci, bir dizi proje hazırladıklarını ve esnaflarla istişare etmek istediklerini belirtti.

21.08.2024 14:46
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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, sanayi esnafıyla yaptığı toplantıda projelerini anlattı.

Ekinci, Sorgun Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sanayide yapacakları altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Sanayi için bir dizi proje hazırladıklarını ve esnaflarla istişare etmek istediklerini anlatan Ekinci, şöyle konuştu:

"Sanayimizi doğal gaza kavuşturacağız. Sanayi dükkanları numaralandırılacak, asfaltsız alan bırakmayacağız. Belediyemizce sanayide çalışan çıraklar için tabldot yemek hizmeti başlatacağız. Sanayi yönetimi için bina yapacağız. Sanayi sitesine belediyemize bağlı idari birim oluşturulacak, idareci görevlendirilecek, zabıta ve temizlik hizmetleri bu birim bünyesinde gerçekleştirilecek. Sanayi Camisi bahçesi yeniden düzenlenecek, tuvaletler ve müştemilatının bakımları ve temizliği belediyemiz himayesinde yürütülecek."

Kaynak: AA

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