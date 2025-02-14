Sorgun'da Geçici Hayvan Bakımevi 550 köpeğe ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Sorgun'da Geçici Hayvan Bakımevi 550 köpeğe ev sahipliği yapıyor

Sorgun\'da Geçici Hayvan Bakımevi 550 köpeğe ev sahipliği yapıyor

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, sahipsiz köpeklerin bakımı için toplumsal sorumluluk çağrısında bulundu.

14.02.2025 16:49
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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Üçtepeler mevkisinde bulunan Belediye Geçici Hayvan Bakımevi'nin 550 sahipsiz köpeğe ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bu sayının giderek arttığını ve bunun da çevre belediyeler ve köylerden ilçeye getirilip bırakılan köpeklerden kaynaklandığının altını çizen Ekinci, Geçici Hayvan Bakımevi'nde sahipsiz sokak canlarına bakım ve sağlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

Vatandaşlara ve çevre belediyelere, sahipsiz hayvanları sokağa bırakmak yerine belediyeye teslim etmeleri çağrısında bulunan Ekinci, "Sahipsiz hayvanların bu şekilde sokağa bırakmanın 72 bin lira cezası var. Biz sokak canlarımıza Geçici Hayvan Bakımevi'mizde bakım ve sağlık hizmeti veriyoruz. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluğu sadece belediye olarak değil, tüm halk olarak taşımamız gerekiyor." dedi.

Belediye veteriner hizmetlerini yürüten Veteriner Hekim Himmet Altuğ da barınakta yürütülen veterinerlik hizmetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Barınağa gelen köpek ilk olarak muayeneden geçiriliyor. Muayeneden sonra hayvanların hastalığı varsa hastalık durumlarına göre müşahede ya da karantina altına alıyoruz. Burada kısırlaştırma çalışmaları da yapıyoruz. Bu zamana kadar 400'den fazla köpek kısırlaştırdık ve yasa gereği bulundukları ortama tekrar bıraktık." diye konuştu. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun'da Geçici Hayvan Bakımevi 550 köpeğe ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

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