Sorgun'da Uyuşturucu Operasyonu
Yozgat Sorgun'da yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı, 257 gram esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Sorgun ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 257 gram esrar ve 13 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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