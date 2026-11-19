ŞENER TOKTAŞ/BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'in Mutki ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Rabia Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince evinde ziyaret edilerek ihtiyaçları yerinde belirlendi.

Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve psikolojik danışmanlardan oluşan ekip, sosyal hizmetlerin kırsaldaki vatandaşlara ulaştırılması amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Köylerdeki yaşlı, yatalak ve bakıma muhtaç vatandaşların başvurularını yerinde değerlendiren ekipler, onların yararlanabilecekleri sosyal hizmet modelleri hakkında kendilerine ve yakınlarına bilgi veriyor.

Bu kapsamda Mutki ilçesinin dağ yamacında kurulu Üçadım köyüne giden ekipler, 1916 doğumlu, birçok rahatsızlığı bulunan ve yaklaşık 10 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Rabia Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ekipler, Cumhuriyet'in ilk yıllarına tanıklık eden 110 yaşındaki Yılmaz'ın bakımını üstlenen gelini Zahide Yılmaz'dan bilgi alarak ailenin ihtiyaçlarını dinledi ve sunulabilecek sosyal destek hizmetlerine ilişkin inceleme yaptı.

Sosyal çalışmacı Berfin Ok Özgün, AA muhabirine, sosyal hizmetin dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik bir alan olduğunu söyledi.

Mutki'nin Üçadım köyüne giderek Cumhuriyet'in ilanına tanıklık eden 9 çocuk annesi Yılmaz'ı ziyaret ettiklerini belirten Özgün, yakınlarının sosyal hizmetler için başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Yılmaz'ın Bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modellerinden hangisinden yararlanabileceğine ilişkin inceleme yaptıklarını anlatan Özgün, "Teyzemize yaklaşık 10 yıldır gelini bakıyor. Teyzemiz koca bir çınar, aslında bir tarih defteri ve koca bir atlas. Teyzeyi dinlesek neler çıkar neler. Biz de bugün onun için neler yapabileceğimizi değerlendirdik." dedi.

İncelemelerin ardından Yılmaz'ın yararlanacağı hizmet modelini belirleyeceklerini aktaran Özgün, şöyle konuştu:

"Yapılan başvurular üzerine en ücra yerlere, en ücra köylere, bilinmedik yerlere ve kesinlikle her yere hizmet götürüyoruz. Yaptığımız tespitler sonucunda sosyal hizmetle alakalı ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Coğrafi şartlar zorlasa dahi mutlaka gidip vatandaşa devletin şefkat eliyle elimizden geldiğince uzanmaya çalışıyoruz. Tüm zorluklara rağmen sosyal hizmet olarak vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz."

Gelini Zahide Yılmaz da yaklaşık 10 yıldır yatağa bağımlı olan kayınvalidesine baktığını ifade etti.

Bir süredir konuşma güçlüğü çeken kayınvalidesinin anlattıklarından bazılarını aktaran Yılmaz, "Atatürk'ü anlatıyordu. O zamanlarda gelinmiş. Anlattıklarını anlatsam bir yılda bitmez." dedi.