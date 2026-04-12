Erküre Dünyasında Toksik Erkeklik ve Görünümün Gücü

Sosyal medyada bir genç, erkeklerin doğuştan gelen bir değeri olmadığını ve bunu kendilerinin inşa etmesi gerektiğini söylüyor, karşısındaki fenomen ise kadınların doğuştan gelen güzellik değeriyle lüks yaşayabildiğini iddia ediyor. Bu fikir, genç erkekler arasında giderek yayılıyor ve idol olarak gördükleri erkek influencer'lar tarafından destekleniyor. Bu influencer'lar, 'manosphere' adı verilen, feminizm karşıtı ve kadın düşmanı içeriklerin yayıldığı çevrimiçi toplulukların parçası olup, milyonlarca takipçiye sahipler. Başarı, fitness, kadınlarla ilişkiler ve servet gibi konuları işlerken, genellikle kadınlara yönelik saldırgan bir dil kullanıyorlar.

Bir belgeselde, bu dünyanın ünlü influencer'larından biri, erkeklere para kazanmayı ve 'adam gibi adam' olmayı öğrettiğini söylüyor. Bu dil, toplumsal olarak yalnızlaştırılmış genç erkekleri ve 'incel'leri etkiliyor. 'Manosphere' jargonunda, 'looksmaxxing' (görünümü iyileştirme) gibi kavramlar öne çıkıyor. Örneğin, 20 yaşındaki Braden Peters (Clavicular), görünümünü iyileştirme yöntemleriyle ün kazanmış ve genç erkeklere statü ve kadınlarla ilişki vaat ediyor. Medyada sıkça adı geçen Clavicular, testosteron enjeksiyonu gibi aşırı yöntemler kullandığı iddialarıyla gündemde, ancak açıkça kadın düşmanlığı yapmasa da, kadını araç olarak gördüğü eleştirileri alıyor. Özetle, toksik erkeklik söylemleri sosyal medyada yayılarak gençleri olumsuz etkiliyor.