Sosyal Yardım Dolandırıcılarına Operasyon

18.05.2026 22:15
Osmaniye merkezli operasyonda 12 ilde 19 dolandırıcı gözaltına alındı, 13'ü tutuklandı.

OSMANİYE merkezli 12 ilde, kendilerini sosyal yardım görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini sosyal yardımlaşma görevlisi olarak tanıtıp, banka hesap bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta Osmaniye merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Samsun, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Batman ve Ordu'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 24 GSM hattı, 3 dizüstü bilgisayar, 2 flaş bellek, 1 tablet bilgisayar, 29 adet tabanca fişeği, 104 uyuşturucu ecza ile çok sayıda kişisel veri ele geçirildi.

350 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI BELİRLENDİ

MASAK verileri ve yapılan incelemelerde şüphelilerin son 6 ay içerisinde dolandırıcılık suçundan yaklaşık 350 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca şüphelilere banka hesaplarını kullandırdığı tespit edilen 177 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Hekim karşısına çıkan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

