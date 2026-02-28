Sözleşmeli Eğitim Personeli Sınavı Adayları Açıklandı - Son Dakika
Sözleşmeli Eğitim Personeli Sınavı Adayları Açıklandı

28.02.2026 22:09
Sözlü sınavlar 3-9 Mart 2026'da Ankara'da yapılacak. Sonuçlar 11 Mart'ta duyurulacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı. Sözlü sınavlar, 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafında, Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar açıklandı. Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği kapsamında Milli Eğitim Akademisi Eğitim Personeli Sözlü Sınavı, 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak alabilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonlarınca yönetmelik eki 'Ek-2 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu'na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak. Adayların sözlü sınav sonuçları ise 11 Mart 2026 tarihinde duyurulacak.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
