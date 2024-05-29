SpaceX, 23 adet Starlink uydusunu yörüngeye gönderdi - Son Dakika
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SpaceX, 23 adet Starlink uydusunu yörüngeye gönderdi

SpaceX, 23 adet Starlink uydusunu yörüngeye gönderdi

ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, Florida'da bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden bir Falcon 9 roketiyle 23 adet Starlink uydusunu fırlattı. Falcon 9'un ilk kademesi geri dönerek drone gemisi üzerine iniş yaptı. SpaceX, 23 uydunun da konuşlandırıldığını doğruladı. Starlink, internet erişiminin güvenilmez, pahalı ya da tamamen kullanılamaz olduğu bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet sağlayacak.

29.05.2024 09:51
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LOS ANGELES, 29 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, Salı günü 23 adet Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

SpaceX tarafından verilen bilgiye göre, uydular Florida'da bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki 40 Numaralı Uzay Fırlatma Kompleksi'nden bir Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Şirkete göre Falcon 9'un ilk kademesi dakikalar sonra geri dönerek, Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan "A Shortfall of Gravitas" adlı drone gemisinin üzerine iniş yaptı.

SpaceX daha sonra 23 uydunun da konuşlandırıldığını doğruladı.

SpaceX'e göre Starlink, internet erişiminin güvenilmez, pahalı ya da tamamen kullanılamaz olduğu bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet sağlayacak.

Kaynak: Xinhua

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