SpaceX, Ay'a iniş aracı Odysseus'u uzaya gönderdi - Son Dakika
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SpaceX, Ay'a iniş aracı Odysseus'u uzaya gönderdi

SpaceX, Ay\'a iniş aracı Odysseus\'u uzaya gönderdi

SpaceX, ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin 'IM-1' misyonu kapsamında 'Odysseus' adlı Ay'a iniş aracını uzaya gönderdi. Falcon 9 roketiyle fırlatılan aracın, Ay'ın yörüngesine girmesi ve güney kutbu yakınlarına inmesi bekleniyor. Eğer başarılı bir iniş yaparsa, Odysseus ABD'ye ait ilk uzay aracı olacak ve NASA'nın Artemis Misyonu için kullanılacak 6 farklı yükü taşıyor.

15.02.2024 12:01
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SpaceX, ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında "Odysseus" adlı Ay'a iniş aracını uzaya gönderdi.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, "Odysseus", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında fırlatılan Ay'a iniş uzay aracının, inişten 24 saat önce Ay'ın yörüngesine girmesi, 22 Şubat'ta da Ay'ın güney kutbu yakınlarına inmesi bekleniyor.

"Odysseus"un başarılı iniş yapması durumunda, 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk uzay aracı olacak.

"Odysseus" ayrıca NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı yükü taşıyor.

Kaynak: AA

NASA, Uzay, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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