Doğa Koruma ve Milli Parklar, Spil Dağı Milli Parkı\'nda yaban hayvanlarına yem desteği sağladı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Manisa'da, kar yağışının etkili olduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda, yaban hayvanlarına yem desteğinde bulundu.
Yılkı atları ve kızıl geyiklerin yanı sıra birçok yaban hayvanının yaşam sürdüğü Spil Dağı'ndaki farklı noktalara 2 ton yonca ile 200 kilogram ekmek bırakıldı.
Yem çalışmasının hedefine ulaşıp ulaşmadığının ekiplerce takip edileceği bildirildi.
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