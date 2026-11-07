SPK soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi, 4'ü tutuklandı

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, SPK VE BDDK bünyesinde daha önce görev yapmış kişilerinde aralarında olduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Eski SPK Başkan Vekili Enver Usca ve eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan'ın da aralarında olduğu 4şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski SPK Kurul Üyesi Murat Haholu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan ile BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ise "rüşvet" suçundan tutuklandı. Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklandı.