Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Spor Adası Projesi'ni İnceledi

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile birlikte Spor Adası Projesi'ni inceledi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Spor Adası Projesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gençlerin sporla iç içe yaşaması adına çalışmaların devam edeceğini dile getiren Balcıoğlu, "Silivri'mizde geleceğin milli sporcularını yetiştirecek bu önemli tesisi kısa süre içinde hizmete kazandıracağız" dedi.