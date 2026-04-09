Spotify, Tüm Video İçeriklerini Kapatma Özelliğini Kullanıma Sundu

Spotify, müzik ve podcast yayınlarındaki tüm videoları kapatmayı sağlayan yeni kontrol özelliklerini kullanıma sundu. Bu radikal hamle, sadece sese odaklanan bir deneyim arayan, mobil veri kotasını korumak isteyen veya dikkati dağılan kullanıcılar için uzun zamandır beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yeni kontroller, tüm hesap türleri ve cihazlar için küresel çapta dağıtılmaya başlandı. Akıllı telefon veya tablet kullanıcıları için ayarlar menüsündeki 'İçerik ve Görünüm' sekmesinde, masaüstü uygulaması kullanıcıları için ise 'Görüntüle' bölümünde bulunuyor. Bu güncellemeyle, platformdaki hareketli görseller tek bir merkezden yönetilebiliyor.

Spotify, 2019'da eklediği Canvas kliplerini kapatma seçeneğini genişleterek, artık müzik videolarını ve podcast yayınlarındaki görüntüleri engelleyen yeni butonlar sunuyor. Ayrıca, Aile Planı yöneticileri, video kontrollerini plan üyeleri için özelleştirebiliyor ve çocukların ekran süresini kısıtlamak veya uygunsuz içeriklerden korumak için kullanılabiliyor.