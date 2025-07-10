Srebrenitsa Soykırımı\'nda hayatını kaybedenler Sakarya\'da anıldı

Sakarya'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler anıldı.

Adapazarı ilçesindeki Bosna Anıtı'nda düzenlenen anma programında Sakarya Boşnaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneğince anıta çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından konuşma yapan Sakarya Boşnaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Furkan Berk, 30 yıl önce yaşanan soykırım, katliam ve insanlık dışı uygulamaların karşısında dik duruşlarını, Müslümanca vakarlı duruşlarını sergilemek üzere program düzenlendiğini söyledi.

Srebrenitsa'nın "gümüş madeni" anlamına geldiğin ifade eden Berk, "Bizler ziyaretlerimizde gördüğümüz üzere orası artık sadece bir kasaba değil, dünya üzerinde geçmişte bize karşı kim varsa Avrupa'nın, belki haçlıların, sadece Boşnak, Müslüman oldukları için öldürülen katledilen, umutları, hayalleri çalınan birçok insanın, birçok çocuğun, bebeğin anıt yuvasıdır. Biz o günkü şartlarda bir şey yapamadık ama bugün dik duruşumuzla batıya ya da batı gibi görünen birilerinin kuklalarına asla meydan vermemek üzere burada toplandık." diye konuştu.

Binlerce insanın farklı coğrafyalarda soykırıma, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğradığına dikkati çeken Berk, şunları kaydetti:

"Srebrenitsa'nın üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen Bosna Hersek'in farklı vilayetlerinde hala şehitlerimizin, umutları çalınan katledilen insanlarımızın naaşları çıkarılmaktadır. Bu sene bildiğimiz kadarıyla 7 naaş daha Srebrenitsa'da toprağa verilecek. Bizler de bu katliama uğramış Bosna Hersek halkının ve tüm Boşnakların yanında olmak için her daim çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Aliya İzzetbegoviç 'soykırım unutulursa tekrarlanır. Unutulan soykırım tekrarlanır' demişti. Ben de bu sözlerle soykırımı unutturmamak adına bu yıl olduğu gibi her sene birliktelik gösterip inşallah bu programlarımızı çoğaltacağız, bu farkındalığı arttıracağız. Srebrenitsa katliamında ve dünya üzerindeki mazlumların uğradığı katliamlarda bütün şehitlerimize Allahtan rahmet kederli Bosna halkına ve bütün ümmete baş sağlığı diliyorum. İnşallah hiçbir zaman bu katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız."

Buradaki tören sonrası Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde akşam namazının ardından program düzenlendi.

Kur'an-Kerim tilavetinin ardından Türkçe ve Boşnakça ilahiler, kasideler okundu dua edildi. Yatsı namazının ardından cemaate aşure ikram edildi.