Sri Lanka'da aşırı sıcaklar 115 binden fazla kişinin içme suyuna erişimini engelliyor - Son Dakika
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Sri Lanka'da aşırı sıcaklar 115 binden fazla kişinin içme suyuna erişimini engelliyor

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Sri Lanka'da aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle 115 bin 534 kişi içme suyuna erişimde sıkıntı yaşıyor. Ülkenin 25 idari bölgesinden 7'sini etkileyen bu hava koşullarının, yetkililere göre El Nino hava olayıyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Sri Lanka'da, yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle 115 binden fazla kişinin halihazırda içme suyuna ulaşmakta sıkıntı yaşadığı bildirildi.

India Today sitesinin Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkede yaşanan aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış birçok bölgeyi etkilerken, su temini konusunda sorunlara neden oldu.

Söz konusu hava koşulları Sri Lanka'nın 25 idari bölgesinden 7'sinde etkili olurken, 115 bin 534 kişi içme suyuna erişimde sıkıntı yaşıyor.

Yetkililer, El Nino hava olayının da mevcut hava durumuna etkisi olabileceğini kaydetti.

El Nino, ekvatoral Pasifik'in orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla gelişen hava olayı olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

Sri Lanka, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da aşırı sıcaklar 115 binden fazla kişinin içme suyuna erişimini engelliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da aşırı sıcaklar 115 binden fazla kişinin içme suyuna erişimini engelliyor - Son Dakika
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