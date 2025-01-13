Sri Lanka'da Dang Humması Vakaları Artış Gösterdi

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KOLOMBO, 13 Ocak (Xinhua) -- Sri Lanka'da 2024 yılında yaklaşık 50.000 dang humması vakası bildirilirken bunların 24'ü ölümle sonuçlandı.

Sri Lanka Ulusal Dang Humması Kontrol Birimi'nin açıkladığı son verilere göre 2024 yılında 49.877 dang humması vakası tespit edildi ve vaka ölüm oranının yüzde 0,05 olarak gerçekleşti.

Öte yandan içinde bulunduğumuz yılın ocak ayında şu ana kadar toplam 2.045 vaka bildirilirken, bu vakaların yüzde 44,1'i Sri Lanka'nın en kalabalık eyaleti olan Batı Eyaleti'nde görüldü.

Güney Asya'da bulunan Sri Lanka'da 2023 yılında da 88,000'den fazla dang humması vakası bildirilmiş ve bu hastalık yüzünden 57 kişi hayatını kaybetmişti.