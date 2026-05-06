Star Legend Kruvaziyeri Bodrum\'a Girdi

Bahamalar bayraklı "Star Legend" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 274 yolcu getirdi.

Kuşadası Limanı'ndan gelen 159 metrelik gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li 274 yolcu ile 200 personel bulunuyor.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı. Turistlerden bazıları Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaparken, bazıları da hediyelik eşya satan mağazalardan alışveriş yaptı.

Akşam saatlerinde ilçeden demir alacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı öğrenildi.