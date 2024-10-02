Starmer'dan AB ile İlişkilerde Net Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Starmer'dan AB ile İlişkilerde Net Mesaj

İngiltere Başbakanı Starmer, AB ile serbest dolaşıma ve Gümrük Birliği'ne dönüş ?? olacak dedi.

02.10.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşmenin ardından ülkesinin AB ile serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönmeyeceğini söyledi.

Starmer, von der Leyen'le Brüksel'de görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, görüşmede büyüme, refah, iklim değişikliği, enerji güvenliği, düzensiz göç, ortak güvenlik ve istikrar gibi alanlarda birlikte atılacak adımları ele aldıklarını söyledi.

AB-İngiltere ilişkilerinin daha sağlam temeller üzerine oturacağını dile getiren Starmer, gelecek yıldan itibaren düzenli olarak AB-İngiltere zirveleri düzenleme konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Starmer, "Serbest dolaşıma, Gümrük Birliği'ne ve ortak pazara dönüş olmayacak. Ancak birlikte çalışmanın ve İngiliz halkına hizmet etmenin yapıcı yollarını bulacağız." dedi.

"Kimse bölgesel bir savaş istemiyor"

Starmer, ayrıca von der Leyen'le G7 ülkeleri liderlerinin yer aldığı telekonferansa katıldıklarını, bu görüşmede İran'ın İsrail'e saldırılarını kınadıklarını belirtti.

G7 üyelerinin İsrail'in güvenliği ve kendisini savunma hakkına destek verdiğini ifade eden Starmer, "Tüm tarafları itidalli davranmaya ve tansiyonu daha da artıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Kimse bölgesel bir savaş istemiyor. Ayrıca Lübnan ve Gazze'de siyasi çözüme alan açmak için ateşkesin önemi konusunda da mutabık kaldık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, Göçmenler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Starmer'dan AB ile İlişkilerde Net Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 22:53:14. #1.11#
SON DAKİKA: Starmer'dan AB ile İlişkilerde Net Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement