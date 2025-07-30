Starmer'dan Filistin Mesajı - Son Dakika
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Starmer'dan Filistin Mesajı

30.07.2025 16:44
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İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'in tutumunu değiştirmemesi halinde Filistin'i tanıyacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Avustralya ve Yeni Zelanda'dan liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde, " İsrail'in mevcut tutumunu değiştirmediği takdirde, ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağı" kararını ve Gazze'deki insani durumu görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yazılı açıklamasına göre, Starmer, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmeleri yaptı.

Starmer, Avustralyalı mevkidaşı Albanese ile görüşmesinde, Gazze'deki son durumu ve barış çabalarını ele aldı. Başbakan Starmer, İsrail'in mevcut tutumunu değiştirmemesi durumunda ülkesinin eylülde Filistin'i tanıma kararının "sembolik adım değil, iki devletli çözüm yolunda gerçek değişimi tetikleyen araç olması" gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin Ürdün'le yürüttüğü Gazze'ye havadan yardım operasyonları hakkında bilgi veren Starmer, Gazze'ye acilen büyük ölçekli karadan yardımlarının ulaşması gerektiğini yineledi. İki lider, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın hızla ulaştırılması için uluslararası desteğin kullanılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca, İngiltere, ABD ve Avustralya'nın ortak yürüttüğü "nükleer denizaltı ittifakı" olarak bilinen yeni nesil denizaltı programında kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılandı.

Rusya- Ukrayna savaşı da gündeme geldi

Starmer, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon ile telefon görüşmesinde, Gazze'de yaşanan açlık ve insani felaket karşısında büyük çaplı yardım sevkiyatlarının saatler içinde Gazze'ye ulaşmasının hayati önemde olduğu konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, Starmer, İngiltere'nin Filistin'i tanıma sürecini de içeren barış planını anlatarak bu adımın sahadaki durumu değiştirecek somut gelişmelere dayanması gerektiğini vurguladı.

Liderler, görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldı. Starmer ve Luxon, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya süreyi memnuniyetle karşıladı ve Ukrayna'ya desteklerini yineledi.

"İki devletli çözüm adil ve kalıcı barışın tek temeli"

Starmer, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesinde, uzun vadeli barış müzakereleri başlamadığı takdirde ülkesinin eylülde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde Filistin devletini tanıma niyeti ele aldı.

İki lider, güvenli ve emniyetli İsrail ile egemen Filistin devletinin adil ve kalıcı barışın tek temeli olabileceği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Yeni Zelanda, Avustralya, Orta Doğu, ingiltere, Filistin, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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