Starship, 26 Starlink uydusunu bıraktıktan sonra ilk kez kule kollarınca yakalandı

SpaceX'in 26 Starlink uydusunu uzaya bırakan Starship roketi, Dünya'ya dönüşünde okyanusa planlı düşüş yapmak yerine fırlatma kulesindeki iki dev mekanik kolun yakalamasıyla dikey olarak iniş yaptı.

ABD basınındaki haberlere göre SpaceX'in Starship roketi, yaklaşık 22 saatlik uzay yolculuğunun ardından Texas eyaletindeki Starbase tesisine döndü.

Tesise dönüşünde daha önce yapıldığı gibi kontrollü şekilde okyanusa düşmek yerine dikey olarak fırlatma kulesine yaklaşan roketi, "Mechazilla" adı verilen dev mekanik kollar yakaladı.

Böylece mekanik kollarla ilk kez yörüngeden dönen bir roketin inişi sağlandı.