BERLİN (AA) – Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya ile yapılacak Ukrayna görüşmelerinde Avrupalıların da yer almasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Steinmeier, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığı bir dönemde Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin önemli olduğunu belirten Steinmeier, Almanya'nın Finlandiya ile birlikte savaşın sona ermesi için çaba sarf ettiğini aktardı.

Steinmeier, bu desteğin sürdürülmesi ve Ukrayna'nın müzakerelere güçlü bir konumda katılmasının sağlanması gerektiğini ifade ederek, "İkimiz de senin de bizzat desteklediğin diplomatik çabalara gerekli gücü kazandırabilmek için askeri gücün gerekli olduğu konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Abu Dabi'de yapılan görüşmelerle müzakere sürecinde en azından bir hareketlilik yaşandığını belirten Steinmeier, "Önümüzdeki haftalarda yeni görüşmelerin yapılması öngörülüyor. Amaç, diğer konuların görüşülmesine zemin hazırlayacak bir ateşkes olmalı. İki devletimiz için de Avrupa'nın bu görüşmelerde temsil edilmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Steinmeier, bunun bir kibir veya formalite meselesi olmadığını, çünkü müzakerelerde nihayetinde Ukrayna'nın geleceğine ilişkin güvenlik garantilerinin ele alınacağını dile getirerek, Avrupa'nın, kendisinin de müzakere ettiği güvenlik garantilerini kabul edebileceğini vurguladı.

Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin davetiyle, devam eden diplomatik çabaların, savaşın sona erdirilmesinin ve Ukrayna'ya verilen desteğin eş güdümünün sağlanmasının ele alınacağı "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının 19 Kasım'da Berlin'de yapılacağına işaret eden Steinmeier, "Aynı zamanda şurası nettir; savaşın sona ermesi ancak Rusya'nın da ciddi müzakerelere girmesiyle mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çıkarına olduğu sürece Rusya'nın savaşa devam edeceğinden endişe ettiklerini, bu nedenle Ukrayna'ya destek verilerek, yaptırımlar uygulanarak ve Rus gölge filosuna karşı kararlı adımlar atılarak Rusya üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb da Berlin'de düzenlenecek toplantının önemli olduğunu belirtti.

Stubb, müzakerelerin özellikle güvenlik garantileri, toprak meseleleri, destek paketleri, güven artırıcı tedbirler, ateşkes ve savaş sonrasında da Avrupa güvenliği gibi kilit alanlara odaklanması gerektiğini söyleyerek, "Buradaki en önemli nokta, Ukrayna olmadan toprak meselelerinin konuşulamayacağını düşünüyorum. Avrupa olmadan güvenlik konusunda konuşulamaz." şeklinde konuştu.

Ukrayna'da barışın sağlanması için çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizen Stubb, barışa ulaşmak için diyaloga ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.