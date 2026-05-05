STM, KUZGUN Kamikaze İHA'sını Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

STM, KUZGUN Kamikaze İHA'sını Tanıttı

STM, KUZGUN Kamikaze İHA\'sını Tanıttı
05.05.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STM, SAHA 2026'da 1000 km menzilli KUZGUN kamikaze İHA'sını tanıtarak savunma teknolojisinde ileri adım attı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, 1000 kilometrenin üzerindeki menzili ve yüksek patlayıcı harp başlığıyla dikkat çeken kamikaze İHA sistemi 'KUZGUN'u, SAHA 2026'da tanıttı. Tanıtımda, KUZGUN'un düşük radar izi ve yüksek infilak gücüyle stratejik hedeflere karşı yüksek etki sağlayacağı belirtildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan 'SAHA İstanbul' organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. STM, fuar kapsamında yeni geliştirdiği kamikaze İHA sistemi KUZGUN'u ilk kez sergiledi. Tasarım süreci tamamlanan ve ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştiren sistemin test görüntüleri de paylaşıldı.

1000 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİL

Milli imkanlarla geliştirilen KUZGUN'un, bin kilometrenin üzerinde uçuş menzili ve 6 saate varan havada kalış süresi bulunduğu belirtildi. 200 kilogram kalkış ağırlığına sahip sistemin, 3 bin 500 metre irtifada etkin operasyon kabiliyeti sunduğu ifade edildi. Yüksek patlayıcı harp başlığı, düşük radar izi ve yüksek infilak gücü sayesinde stratejik hedeflere karşı yüksek etki oluşturmasının hedeflendiği kaydedildi.

PİST BAĞIMSIZ, DERİN DARBE YETENEĞİ

Modern savaş sahasında 'sessiz ama etkili' bir güç çarpanı olması hedeflenen KUZGUN'un, sınır ötesi operasyonlar ile düşman hattı gerisindeki kritik hedeflere yönelik tasarlandığı bildirildi. Aerodinamik yapısı sayesinde yüksek beka kabiliyeti sunan sistemin, herhangi bir pist altyapısına ihtiyaç duymadan mobil kara platformları veya sabit fırlatıcılar üzerinden roket destekli (RATO) kalkış yapabildiği belirtildi. Bu özelliğiyle operasyonel esnekliği artırdığı ifade edildi.

ELEKTRONİK HARBE DAYANIKLI, TAM OTONOM

Yoğun GNSS karıştırmasının yaşandığı çatışma ortamları için optimize edilen KUZGUN'un, karıştırmaya dayanıklı seyrüsefer mimarisiyle öne çıktığı kaydedildi. Önceden tanımlanan rota ve hedef bilgileri doğrultusunda tam otonom uçuş gerçekleştirebilen sistemin, GNSS destekli hassas koordinat dalışı yeteneğiyle hedefini vurabildiği belirtildi. 200 kilogramlık toplam ağırlığına rağmen yüksek sürate ulaşabilen KUZGUN'un, sahip olduğu mühimmatla yüksek tahrip gücü sunduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel STM, KUZGUN Kamikaze İHA'sını Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
Grimaldo’dan Beşiktaş kararı Grimaldo'dan Beşiktaş kararı
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 3 yaralı Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 3 yaralı

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:26:05. #7.13#
SON DAKİKA: STM, KUZGUN Kamikaze İHA'sını Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.