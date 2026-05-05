STM, KUZGUN Kamikaze İHA\'sını Tanıttı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, 1000 kilometrenin üzerindeki menzili ve yüksek patlayıcı harp başlığıyla dikkat çeken kamikaze İHA sistemi 'KUZGUN'u, SAHA 2026'da tanıttı. Tanıtımda, KUZGUN'un düşük radar izi ve yüksek infilak gücüyle stratejik hedeflere karşı yüksek etki sağlayacağı belirtildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan 'SAHA İstanbul' organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. STM, fuar kapsamında yeni geliştirdiği kamikaze İHA sistemi KUZGUN'u ilk kez sergiledi. Tasarım süreci tamamlanan ve ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştiren sistemin test görüntüleri de paylaşıldı.

1000 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİL

Milli imkanlarla geliştirilen KUZGUN'un, bin kilometrenin üzerinde uçuş menzili ve 6 saate varan havada kalış süresi bulunduğu belirtildi. 200 kilogram kalkış ağırlığına sahip sistemin, 3 bin 500 metre irtifada etkin operasyon kabiliyeti sunduğu ifade edildi. Yüksek patlayıcı harp başlığı, düşük radar izi ve yüksek infilak gücü sayesinde stratejik hedeflere karşı yüksek etki oluşturmasının hedeflendiği kaydedildi.

PİST BAĞIMSIZ, DERİN DARBE YETENEĞİ

Modern savaş sahasında 'sessiz ama etkili' bir güç çarpanı olması hedeflenen KUZGUN'un, sınır ötesi operasyonlar ile düşman hattı gerisindeki kritik hedeflere yönelik tasarlandığı bildirildi. Aerodinamik yapısı sayesinde yüksek beka kabiliyeti sunan sistemin, herhangi bir pist altyapısına ihtiyaç duymadan mobil kara platformları veya sabit fırlatıcılar üzerinden roket destekli (RATO) kalkış yapabildiği belirtildi. Bu özelliğiyle operasyonel esnekliği artırdığı ifade edildi.

ELEKTRONİK HARBE DAYANIKLI, TAM OTONOM

Yoğun GNSS karıştırmasının yaşandığı çatışma ortamları için optimize edilen KUZGUN'un, karıştırmaya dayanıklı seyrüsefer mimarisiyle öne çıktığı kaydedildi. Önceden tanımlanan rota ve hedef bilgileri doğrultusunda tam otonom uçuş gerçekleştirebilen sistemin, GNSS destekli hassas koordinat dalışı yeteneğiyle hedefini vurabildiği belirtildi. 200 kilogramlık toplam ağırlığına rağmen yüksek sürate ulaşabilen KUZGUN'un, sahip olduğu mühimmatla yüksek tahrip gücü sunduğu ifade edildi.