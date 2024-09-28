Stockholm\'de İsrail Saldırıları Protesto Edildi

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İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırıları protesto edildi.

Odenplan'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliğine yürüdü.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan İsrail karşıtı protestocular, Gazze'deki "soykırımın" ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

Göstericiler, "Ellerini Lübnan'dan çek, ellerini Orta Doğu'dan çek", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Gösteriye destek veren İsveçli sanatçı ve aktivist Samuel Girma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail bir terör devletidir." dedi.

Girma, "İsrail ile ticaretin her türlüsü boykot edilmeli. Özellikle de Beyrut ve Lübnan'a yapılan terör saldırıları sonrası." ifadesini kullandı.

İsveçli doktor Uno Horn da Filistin'de, " Batı Şeria'daki soykırıma" son verilmesini istedi.

Horn, "İsrail'in Lübnan'da yaptıkları terör saldırısıdır. Savaş değil, terör saldırısı. Çocukları öldürüyorlar. Onları vuruyorlar. Sivillere saldırıyorlar." diye konuştu.