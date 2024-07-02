Suat Kılıç: Irkçılığa Varan Siyaset Dilinin Sokakları Ne Hale Getirebileceğini Kayseri'de Gördük

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Irkçılığa varan siyaset dilinin sokakları ne hale getirebileceğinin provasını Kayseri'de gördük. Bütün vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya, temkinli davranmaya, akıl ve mantık yolundan çıkmamaya, devlete ve kurumlarına güvenmeye davet ediyoruz." dedi.

Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede 20 Haziran'da çıkan yangında yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı dileyen Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığının yakından takip ettikleri yangınların üzerine gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Kayseri'de bir çocuğa yönelik cinsel saldırı olayı yaşandığını ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

"Bunu şiddetle, nefretle kınıyor, telin ediyor ve saldırgan tarafı lanetliyoruz. Bu konular karşısında toplumun reaksiyonunu, tepkiselliğini, duyarlılığını elbette ki anlayabiliyoruz ama her şeyden evvel bilmemiz lazımdır ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Böylesi dramatik hadiseler karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta savcıları olmak üzere bütün kurumlarıyla görevinin başındadır. Bu tür hadiseler sivil şahısların, vatandaşlarımızın ya da vatandaşı olmayanların kendi hakkını kendi eliyle alma yoluna sapmaları, çıkar yol değildir. Yanlış bir yoldur. Hak mahkeme yoluyla ve yargı eliyle alınır."

"Irkçılığı da yabancı düşmanlığını da kesin bir dille reddediyoruz"

Hakkın sağlayıcısının ve sahibinin devlet olduğunu dile getiren Kılıç, Türkiye'de özellikle son aylarda sığınmacı, mülteci ya da yabancı karşıtlığının had safhaya çıktığını aktardı. Suat Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bütün siyasilerin özellikle muhalif siyasilerin dikkatli olmaları gereken bir konu başlığı vardır, 'ırkçılık' ve 'yabancı düşmanlığı.' Irkçılığı da yabancı düşmanlığını da kesin bir dille reddediyoruz. Türkiye'de ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapan, seçmeni konsolide etmeye çalışan, partisini ayakta tutmayı ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına dayandıran siyaset anlayışını kesin bir dille reddediyoruz. Irkçılığa varan siyaset dilinin sokakları ne hale getirebileceğinin provasını Kayseri'de gördük. Bütün vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya, temkinli davranmaya, akıl ve mantık yolundan çıkmamaya, devlete ve kurumlarına güvenmeye davet ediyoruz. Evet, mülteciler meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden biridir. Beş yıl sonra, on yıl sonra bugün gerekli adımlar atılmadığı takdirde bu mesele daha kritik boyutlar kazanabilecektir. Ama meselenin çözümü yabancı düşmanlığında değildir. Irkçılıkta değildir. Yabancılara ait iş yerlerine, konutlara, araçlara ya da varlıklara saldırmak hiç değildir. Siyaset yapan herkes bu konuda temiz bir dille hareket etmeli, vatandaşlarımızı doğruya yönlendirmelidir. "

"Türkiye ve Suriye düşman değildir"

Sosyal medyaya yansıyan Türk bayrağına yönelik saldırıları lanetlediğini aktaran Kılıç, Türk bayrağının, bulunduğu coğrafyalarda yüzyıllar boyunca ezilenlerin, dışlananların, horlananların, mazlum ve mağdurların sığınağı olduğunu vurguladı.

Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Devleti arasında normalleşme yönünde verilen mesajları desteklediklerini ve teşvik ettiklerini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında düşmanca yaklaşımların sebebini anlamak, izahını yapmak zaten mümkün değildir. Suriye'deki istikrarsızlık, iç savaş ve Suriye'nin yaşadığı yıkımlar, Suriye'deki etkisine benzer bir etkiyi Türkiye üzerinde de göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Türkiye ile Suriye arasında normalleşme yönünde atılacak olan adımlara, Yeniden Refah Partisi olarak gereken desteği vermeye hazırız. Türkiye ve Suriye düşman değildir. Tarihten gelen ilişkileriyle dost iki devlettir. Bölgedeki düşmanların gönlünce at koşturmaması için, düşmanın sevinmemesi dostun üzülmemesi için Türkiye'yle Suriye'nin acilen normalleşmesi, barış iklimine dönmesi ve Türkiye'deki Suriye vatandaşlarına onurlu geri dönüş kapılarının ardına kadar açılması elzemdir."