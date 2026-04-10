Şubat 2026 Dış Ticaret Endeksi Raporu - Son Dakika
Şubat 2026 Dış Ticaret Endeksi Raporu

10.04.2026 10:31
İhracat birim değer endeksi %12,7 artarken, ihracat miktar endeksi %10,1 düştü.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Dış Ticaret Endeksleri Şubat 2026 verilerine göre ihracat birim değer endeksi yüzde 12,7 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 artış görülürken, yakıtlarda yüzde 6,8 azalış kaydedildi.

Şubat ayında ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttı. Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 artış görülürken, yakıtlarda yüzde 6,8 azalış kaydedildi.

İhracat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 10,1 geriledi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9, ham maddelerde yüzde 8,7, yakıtlarda yüzde 35,6 ve imalat sanayinde yüzde 7 düşüş yaşandı.

İthalat tarafında ise birim değer endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 5 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, imalat sanayinde yüzde 7,2 artış olurken; yakıtlarda yüzde 14,5 ve ham maddelerde yüzde 7 azalış görüldü. İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, ham maddelerde yüzde 6,6 ve yakıtlarda yüzde 5,6 düşüş kaydedilirken, imalat sanayinde yüzde 6,1 artış gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalarak 138,8'e geriledi. Aynı şekilde takvim etkilerinden arındırılmış seride yıllık düşüş yüzde 10,1 oldu. İthalat miktar endeksi ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre aylık yüzde 0,7 artarak 127,9'a yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık bazda ise yüzde 1,3 azalış kaydedildi.

Öte yandan, dış ticaret haddi Şubat 2026'da 92,7 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı ayında 86,4 olan endeks, 6,3 puan artış gösterdi.

Kaynak: ANKA

