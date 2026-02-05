'aziz İhsan Aktaş' Davasında Hakimden Avukatlara Süre Uyarısı: "Belki Bugün Tahliye Olacak Olanlar Yarın Tahliye Olacak. - Son Dakika
'aziz İhsan Aktaş' Davasında Hakimden Avukatlara Süre Uyarısı: "Belki Bugün Tahliye Olacak Olanlar Yarın Tahliye Olacak.

05.02.2026 13:05  Güncelleme: 14:23
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunma beyanları süresinin uzaması üzerine hakim avukatlara süre kısıtlaması önerdi. Duruşma, tutuklu sanıkların ifadeleriyle devam ediyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) 'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütü iddiasıyla açılan, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davada mahkeme başkanı, tutuklu sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarının çok uzun sürdüğünü belirterek uyarı yaptı. Avukatlar, süre kısıtlaması getirme önerisine karşı çıkarken hakim, "Belki bugün tahliye olacak olanlar yarın tahliye olacak. Bu gidişle yarın bile bitmeyecek. Sizin vicdanınıza bırakıyorum" dedi.

Etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için ifade veren iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye devam ediyor. Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi Kampüsü'ndeki 1 No'lu salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hazır bulundu.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyesi Sevgi Kılıç, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Parti Meclisi (PM) üyeleri Baran Seyhan, Tolga Sağ, Güldem Atabay, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel ile Burcu Mazıcıoğlu'nun izlediği duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ve Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini talep ederken belediye başkanlarının da aralarında olduğu 30 kişinin tutukluk hallerinin devamını istedi.

"Hakim avukat savunmaları için süre kısıtlaması önerdi"

Mütalaanın ardından avukatların beyanlarına geçildi. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Kadir Aydar, Oya Tekin ile eşi Celal Tekin'in avukatlarının beyanlarının uzadığı gerekçesiyle mahkeme başkanı, beyanlara 10 dakika sınırlama getirilmesini avukatlara sordu. Süre kısıtlamasının savunma hakkını engelleyebileceği gerekçesiyle avukatların karşı çıkması üzerine hakim, "Belki bugün tahliye olacak olanlar yarın tahliye olacak. 4 tutuklunun avukatının beyanını aldık. 29 kişi daha var. Bu gidişle yarın bile bitmeyecek. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Süre kısıtlaması getirmiyorum" dedi. Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ile Zeydan Karalar'ın avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Kaynak: ANKA

İhsan Aktaş, Politika, İstanbul, Güncel, Hakim, Suç, Son Dakika

