Aziz İhsan Aktaş Davasının İkinci Duruşmasında İkinci Gün... Mahkeme Başkanı, Yarın Tutukluluğa İlişkin Ara Karar Verebileceğini Söyledi - Son Dakika
Aziz İhsan Aktaş Davasının İkinci Duruşmasında İkinci Gün... Mahkeme Başkanı, Yarın Tutukluluğa İlişkin Ara Karar Verebileceğini Söyledi

21.04.2026 15:28  Güncelleme: 16:21
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 200 kişi yargılanıyor. Duruşmada tanık ve mağdur ifadeleri dinlendi, yarın savcı mütalaası bekleniyor.

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen davanın ikinci duruşmasının ikinci günü tanık ve mağdur ifadeleriyle devam etti. Mahkeme başkanı, yarın savcı mütalaası sonrasında avukatların beyanlarını alacağını, gün içinde tamamlanırsa tutukluluk değerlendirmesini içeren ara karar verebileceğini söyledi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan davanın ikinci duruşmasında ikinci gün tamamlandı. Tutuklu 16 kişinin olduğu davanın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki 3 No'lu Duruşma Salonu'nda bugün yapılan duruşmasında tutuksuz yargılanan Aktaş, göreve iade edilmeyi bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar salonda hazır bulundu.

Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan Hacı Ömer Doğanay ve Sadiye Doğanay, şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebini bildirdi. Tanıklar Arif Orta ile İsmail Güven'in dinlenmesinin ardından duruşma yarına ertelendi. Bugünkü duruşmaya ilişkin "Verimli geçmedi" yorumunu yapan mahkeme başkanı, yarın savcının mütalaasını vermesinden sonra avukatların beyanını alacağını, tüm tutuklulara ilişkin beyanlar duruşma günü içinde tamamlanırsa tutukluluğa ilişkin ara karar verebileceğini söyledi.

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Davasının İkinci Duruşmasında İkinci Gün... Mahkeme Başkanı, Yarın Tutukluluğa İlişkin Ara Karar Verebileceğini Söyledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Aziz İhsan Aktaş Davasının İkinci Duruşmasında İkinci Gün... Mahkeme Başkanı, Yarın Tutukluluğa İlişkin Ara Karar Verebileceğini Söyledi - Son Dakika
