Sudan\'a Ramazan Yardımı

PORT Avrupa Yetim Eli Derneği, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş kişilere iftar verdi, gıda kolileri dağıttı, temiz içme suyu temin etti ve nakdi yardımda bulundu.

Sivil toplum kuruluşu Avrupa Yetim Eli Derneğinden yapılan açıklamada, Sudan'ın başkenti Hartum, Port Sudan ve Atbara şehirlerinde çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere ramazan yardımı ulaştırıldığı belirtildi.

Zor şartlar altında hayatlarını sürdüren sivillere yönelik gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında 2 bin kişilik iftar programı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 1000 aileye gıda kolisi dağıtıldığı da aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla 6 su tankerinin sevk edildiği ve ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Avrupa Yetim Eli Genel Başkan Yardımcısı Serdar Şişman, Sudan'da yaşanan insani krizin her geçen gün derinleştiğini ve özellikle kadın ve çocukların temel yaşam ihtiyaçlarına erişimde ciddi zorluk yaşadığını belirtti.

Şişman, "Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu Sudanlı kardeşlerimizle paylaşmak için buradayız. Hartum ve Faşir'den kaçarak Port Sudan ve Atbara'da çadırlara sığınan ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Gıda, su ve nakdi destek çalışmalarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Avrupa'da yaşayan Türkler tarafından kurulan ve merkezi Almanya'da bulunan Avrupa Yetim Eli Derneği, Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürütüyor.