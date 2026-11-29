Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Sudan Başbakanı Kamil İdris, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Al Sani, başkent Doha'da Sudan Başbakanı İdris ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin desteklenmesi ve güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

Taraflar, iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren çeşitli konularda da görüş alışverişinde bulundu.