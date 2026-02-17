Sudan\'da Barış Paneli İstanbul\'da

İstanbul'da " Sudan'da Barışa Giden Süreç: Türkiye ve Uluslararası Arabuluculuğun Önemi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Türk Arap Derneği işbirliğiyle düzenlenen panel, İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde Doktora (D1) Salonu'nda yapıldı.

Etkinlik, Sudan Okulu Kız Grubu'nun müzik dinletisi ve Sudan tarihine ilişkin video gösterimiyle başladı.

Programın açılış konuşmalarını, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Kaya, Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Osama Dirar ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aydın Özkan yaptı.

Programda, Sudan'daki krizin tarihsel, siyasal ve insani boyutları ele alındı.

Panelde söz alan Sudan Dostluk Derneği Başkanı Oral Avcı, Sudan'ın geleceğinin ulusal uzlaşı ve uluslararası desteğe bağlı olduğunu belirterek, Türkiye, Pakistan ve Mısır gibi ülkelerin Sudan'a sağlayacağı desteğin önemine dikkat çekti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mayada Kamal Eldeen ise bilinç ve eğitim eksikliğinin çatışma ortamlarını derinleştirdiğini belirterek, "Bilgi ve bilinçten yoksun bir insan, savaşın yıkımı ile barışın değerini ayırt edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Akademisyen Dr. İbrahim Nasir de Sudan devletini hedef alan uluslararası bir düzen bulunduğunu ifade ederek, mevcut şartlarda Sudan'ın iç sorunlarını çözmekte ciddi zorluklar yaşadığını hatırlattı.

Programda uzman akademisyenler, çatışmanın ortaya çıkış nedenlerini, bölgesel ve küresel aktörlerin rolünü ve Afrika'daki barış mekanizmalarının yapısal sınırlarını analitik bir çerçevede ele alırken, İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas da programın kapanış konuşmasını yaptı.