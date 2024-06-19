Sudan'da çatışmalar devam ediyor: 15.550'den fazla ölü, 8,8 milyon yerinden edildi - Son Dakika
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Sudan'da çatışmalar devam ediyor: 15.550'den fazla ölü, 8,8 milyon yerinden edildi

Sudan'ın Omdurman şehrinin kuzeyinde bulunan Karari bölgesinde hırdavat aletleri satan 68 yaşındaki Mohamed Adam, cep telefonuyla çekilen bir fotoğrafta görülüyor. Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki ölümcül çatışmalar, ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam ediyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin tahminlerine göre, çatışmalar sonucunda 15.550'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 8,8 milyondan fazla insan yerinden edildi.

19.06.2024 14:00
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HARTUM, 19 Haziran (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen bu fotoğrafta 68 yaşındaki Mohamed Adam, Sudan'ın Omdurman şehrinin kuzeyinde bulunan Karari bölgesindeki bir yol üzerinde hırdavat aletleri satarken görülüyor, 18 Haziran 2024.

Sudan, 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül çatışmalara sahne oluyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son tahminlerine göre, çatışmalar şimdiye kadar 15.550'den fazla can aldı ve ülke çapında 8,8 milyondan fazla insanı yerinden etti. (Fotoğraf: Faris Idriss/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Sudan, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da çatışmalar devam ediyor: 15.550'den fazla ölü, 8,8 milyon yerinden edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sudan'da çatışmalar devam ediyor: 15.550'den fazla ölü, 8,8 milyon yerinden edildi - Son Dakika
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