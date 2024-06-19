Sudan'da çatışmalar devam ediyor: 15.550'den fazla ölü, 8,8 milyon yerinden edildi

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HARTUM, 19 Haziran (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen bu fotoğrafta 68 yaşındaki Mohamed Adam, Sudan'ın Omdurman şehrinin kuzeyinde bulunan Karari bölgesindeki bir yol üzerinde hırdavat aletleri satarken görülüyor, 18 Haziran 2024.

Sudan, 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül çatışmalara sahne oluyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son tahminlerine göre, çatışmalar şimdiye kadar 15.550'den fazla can aldı ve ülke çapında 8,8 milyondan fazla insanı yerinden etti. (Fotoğraf: Faris Idriss/Xinhua)