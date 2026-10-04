Sudan'da HDK'den ayrılan 124 kişilik grup, Kuzey Darfur'da orduya katıldı - Son Dakika
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Sudan'da HDK'den ayrılan 124 kişilik grup, Kuzey Darfur'da orduya katıldı

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Sudan'da Sudan Kurtuluş Güçleri İttifakı'na bağlı 124 kişilik grup, HDK'den ayrılarak Kuzey Darfur'da orduya katıldı. Muhammadin Abu Zira komutasındaki 106 savaşçı ve 18 subay, HDK kontrolündeki bölgeleri geri almak için operasyonlara katılacak.

ENCEMİNE (AA) – Sudan'da Tahir Hacer liderliğindeki Sudan Kurtuluş Güçleri İttifakı'na bağlı 124 kişilik grup, Hızlı Destek Kuvvetleri'nden (HDK) ayrılarak ordu saflarına katıldığını açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Muhammadin Abu Zira komutasındaki grup, Kuzey Darfur eyaletindeki Et-Tine bölgesinde Sudan ordusuna katıldı.

106 savaşçı ve 18 subaydan oluşan grup, askeri teçhizat ve çok sayıda savaş aracıyla birlikte ordu saflarına kabul edildi.

Abu Zira, grubun orduya katılma kararının, HDK'nin ülkenin birliği ve güvenliği ile Darfur bölgesinin istikrarına yönelik oluşturduğu tehdidin değerlendirilmesinin ardından alındığını söyledi.

Muhammadin Abu Zira, grubunun, batı cephesinden başlayarak HDK'nin kontrolündeki bölgelerin geri alınması amacıyla Sudan ordusunun saflarında operasyonlara katılacağını ifade etti.

HDK saflarından Sudan ordusuna katılımların son dönemde arttığı görülüyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden savaş, ülkede büyük bir insani krize yol açtı. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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