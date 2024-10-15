Sudan'da Kolera Salgını Büyüyor - Son Dakika
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Sudan'da Kolera Salgını Büyüyor

Port Sudan'daki kolera salgınında ölü sayısı 699'a, vaka sayısı ise 24 bin 604'e yükseldi.

15.10.2024 19:48
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PORT Sudan'daki kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 699'a yükseldiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 24 bin 604'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kolera salgınından ölenlerin sayısının 699'a yükseldiği ifade edildi.

Dang humması vakalarının 2 bin 24'e çıktığı aktarılan açıklamada, bu hastalıktan da 9 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de, Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmaması nedeniyle salgın hastalıklar yayılıyor, bu da insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Kolera Salgını Büyüyor - Son Dakika

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