Sudan'da Şiddet ve Sağlık Sisteminin Çöküşü Ölümcül Sonuçlar Doğuruyor - Son Dakika
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Sudan'da Şiddet ve Sağlık Sisteminin Çöküşü Ölümcül Sonuçlar Doğuruyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'da yaşanan şiddetin, yerinden edilmenin ve sağlık sisteminin çöküşünün insanlar üzerinde ölümcül bir etkisi olduğunu belirtti. MSF'nin açıklamasında, savaşan tarafların sivil nüfusları korumaya yönelik çağrılara kayıtsız kaldığı ve hastanelerin, sağlık personelinin hedef alındığı vurgulandı. Yardım operasyonlarının engellenmesi ise hasta ve yaralılara erişimi zorlaştırmaktadır. Açıklamada, şiddetin sona erdirilmesi, güvenli geçiş yollarının sağlanması ve saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı. Sudan'daki iç savaş sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve insani yardıma muhtaç durumda bulunmaktadır.

22.07.2024 16:39
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PORT Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), " Sudan'daki insanlar her zamankinden daha fazla şiddetin, yerinden edilmenin ve sağlık sisteminin çöküşünün ölümcül bedelini ödüyor." ifadesini kullandı.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, "Sivil nüfusları korumaya yönelik yinelenen çağrılara ve taahhütlere rağmen savaşan taraflar milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğin hayatına tamamen kayıtsız kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

"Sudan'daki insanlar her zamankinden daha fazla şiddetin, yerinden edilmenin ve sağlık sisteminin çöküşünün ölümcül bedelini ödüyor." ifadesine yer verilen açıklamada, hastanelerin ve sağlık personelinin her zamankinden daha fazla hedef alındığı ve saldırıya uğradığı vurgulandı.

Açıklamada, yardım operasyonlarının önlenmesinin, hasta ve yaralılara hayati önem taşıyan yardımlara erişimi engellemeye devam ettiği belirtildi.

İnsanlara ve altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların sona erdirilmesi, şiddet ve istismardan korunma arayanlar için güvenli geçiş yollarının sağlanması çağrısı yapılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Etnik ve cinsel şiddet ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin savaş silahı olarak kullanılmasının engellenmesi, insani ve tıbbi altyapıya, tesislerle personele yönelik saldırıların, yağmaların ve yıkımların sona erdirilmesi gerekiyor."

Açıklamada, insanlara yönelik şiddetin faillerinin ve uluslararası insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiği belirtildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Sudan, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Şiddet ve Sağlık Sisteminin Çöküşü Ölümcül Sonuçlar Doğuruyor - Son Dakika

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