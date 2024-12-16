Sudan\'daki Çatışmalar: 28.700 Ölü ve 14 Milyon Yerinden Edilme

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BAHRİ, 16 Aralık (Xinhua) -- Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yıkıcı çatışmalara sahne oluyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalarda 28.700'den fazla kişi hayatını kaybederken, çatışmalar nedeniyle 14 milyondan fazla insan da Sudan içinde ve dışında yerinden edildi. (Fotoğraf: Mohamed Khidir/Xinhua)