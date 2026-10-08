Sudan'ın Darfur bölgesine silah ambargosu BMGK'de oybirliğiyle 2 ay uzatıldı - Son Dakika
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Sudan'ın Darfur bölgesine silah ambargosu BMGK'de oybirliğiyle 2 ay uzatıldı

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BMGK, Sudan'ın Darfur bölgesine yönelik silah ambargosunu 2 ay daha uzattı; karar 15 üyenin evet oyuyla oybirliğiyle kabul edildi. Ambargo 11 Aralık'a, ambargoyu izleyen Uzmanlar Kurulu'nun görev süresi 11 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'ın Darfur bölgesine yönelik silah ambargosunu 2 ay daha uzattı.

BMGK'de Sudan'a yönelik yaptırımların uzatılmasına ilişkin tasarı için oylama yapıldı.

Oylamada, 15 üyenin "evet" oyu kullandığı tasarı, böylelikle oybirliğiyle kabul edildi.

Kararla, Darfur bölgesine uygulanan silah ambargosu 11 Aralık'a, ambargoyu izleyen Uzmanlar Kurulu'nun görev süresi de 11 Ocak 2027'ye kadar uzatılmış oldu.

Kararda, Sudan'ın birliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığı yinelenerek, ülkedeki durumun bölgedeki uluslararası barışa ve güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

BMGK, 2005'te kabul ettiği 1591 sayılı kararla silah ambargosu ile Darfur'da çatışmaya dahil olan bazı kişi ve kurumlara yönelik yaptırımları kabul etmişti.

ABD ve müttefikleri, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların tüm ülkeye yayıldığı ve dış aktörlerden gelen sevkiyatların krizi körüklediği gerekçesiyle ambargonun tüm Sudan'ı kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor.

Ancak BMGK'de veto yetkisine sahip daimi üyeler Rusya ve Çin, ulusal orduyu zayıflatacağı ve meşru müdafaa hakkını kısıtlayacağı gerekçesiyle ülke geneline yayılacak yaptırım veya genişletilmiş kısıtlama tekliflerine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA
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