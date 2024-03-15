Sudan Silahlı Kuvvetleri, Omdurman'daki Büyük Pazar'ın kontrolünü geri aldı

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Kayseri kara yolunda durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlamalarıyla tutuklandı.