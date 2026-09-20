Süleymanpaşa'da evinde uyuşturucu bulunan ev sahibi ve bir zanlı gözaltına alındı

Süleymanpaşa'da evinde uyuşturucu bulunan ev sahibi ve bir zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Zafer Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi; ev sahibi gözaltına alındı. Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu bulundu ve zanlı gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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