Süloğlu'nda biçerdöver denetimlerinde dane kaybının önlenmesi hedefleniyor
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerle dane kaybının en aza indirilmesi ve belgesiz ya da standartları sağlamayan biçerdöverlerin çalıştırılmasının önlenmesi amaçlanıyor.
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde ekipler biçerdöver denetimlerini sürdürüyor.
Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Acar ve teknik personel tarafından biçerdöver denetimleri gerçekleştiriliyor.
Denetimlerde dane kaybının en aza indirilmesi amaçlanıyor.
Belgesiz ve standartları sağlamayan biçerdöverlerin çalıştırılmasının önlenmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA
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